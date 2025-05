Serena Enardu e Pago | un amore che si spegne

Serena Enardu e Pago, protagonisti di una storia d'amore intensa e tormentata, annunciano la conclusione della loro relazione dopo un lungo periodo di alti e bassi. Il sogno di un matrimonio si frantuma, e la loro separazione segna una nuova fase delle loro vite. Scopri tutti i dettagli su Donne Magazine.

Dopo un lungo percorso di alti e bassi, la coppia annuncia la fine della loro relazione. Il sogno di un matrimonio svanito: la rottura tra Serena Enardu e Pago

Serena Enardu, salta il matrimonio con Pago: “Se n’è andato di casa”

Secondo dilei.it: Serena Enardu e Pago non si sposano più, saltano le nozze dopo l’annuncio pubblico: la smentita dopo l’intervista a “La volta buona” ...

Pago in tv parla di nozze con Serena Enardu, ma lei lo sbugiarda: “Ci siamo lasciati”

Segnala msn.com: “ A tutto c’è un limite ” con queste parole Serena Enardu ha deciso di rompere il silenzio dopo che ha visto ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona il suo compagno Pago. O forse dovremmo dire il s ...

Pago-Enardu, altro che matrimonio: “Ci siamo lasciati a Pasquetta”

Da cagliaripad.it: Pago e Serena Enardu non si sposeranno. Lo ha svelato l'ex tronista in una serie di stories pubblicate su Instagram, in risposta alle dichiarazioni dell'(ormai) ex compagno.

