Serena consiglia la Juve per il ruolo di attaccante da attingere in sede di mercato | Se dovesse vendere Vlahovic e non trattenere Kolo Muani punterei su di lui È una prima punta completa

Serena, ex attaccante nonché attuale opinionista, è sicuro: i bianconeri dovrebbero puntare su questo giocatore per rinforzare l’attacco. Quale attaccante dovrebbe scegliere la Juve in sede di calciomercato per sostituire le eventuali partenze di Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic? Se la risposta dovesse arrivare da Aldo Serena, ci sarebbe un nome su tutti da non lasciarsi sfuggire: parliamo di Nikola Krstovic del Lecce, già nel mirino dei bianconeri. Ecco le sue parole su X. PAROLE – « Consigli non richiesti per Torino, per Juventus (dovesse vendere Vlahovic e non rinnovare il prestito di Kolo Muani), per #Atalanta (dovesse vendere Retegui), per la Lazio, per il Bologna (dovesse vendere Castro). Il leccese Krstovi?, prima punta completa ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

