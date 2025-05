Seregno il sindaco toglie tutti i cestini della spazzatura | Così la città è più pulita

Seregno (Monza Brianza) - Il cestino in sciopero. È l’ultima trovata del sindaco Alberto Rossi che, per combattere l’inciviltà e il degrado, ha deciso d i togliere dalle strade i cestini. Giovedì mattina gli addetti del Comune di Seregno hanno provveduto a smontarli e a portarli via. Per i cittadini una doppia sorpresa, perché sul posto hanno trovato un grande cartello: “Se non mi usi correttamente, non tornerò mai più”. È l’iniziativa provocatoria del sindaco per cercare di sensibilizzare i cittadini su un tema che la pubblica amministrazione non è in grado di risolvere, a Seregno così come in tutta la Brianza. I cestini stradali, invece di essere un’opportunità, ormai a causa degli incivili si sono trasformati in piccole discariche. I passanti non li utilizzano quasi mai per gettare un pezzo di carta, piccoli oggetti: nella maggior parte dei casi li riempiono a dismisura con sacchetti di plastica contenenti rifiuti domestici. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

