Tornano i 4X4 Funk sul palco dell’ Old River Pub di Gaggiano: groove assicurato. Una serata all’insegna del ritmo, dell’energia e dei grandi classici del funky. Questa sera torna ad esibirsi live sul palco dell’Old River Pub la band milanese che porta in scena un mix esplosivo di funk, soul e disco. Formata da Luca Davanzo, con Marco Conti, Francesco Scalisi e Giorgio Scalisi, i 4X4 Funk sono pronti a far ballare il pubblico con un repertorio che attraversa decenni di musica groove: da Stevie Wonder a James Brown, passando per Pino Daniele, Zucchero e molti altri. Sarà una serata di grande musica, dove si potrà mangiare, bere e godersi lo spettacolo in un’atmosfera calda e coinvolgente. Un viaggio musicale che parte dagli anni ’70 e arriva fino ai giorni nostri. L’occasione perfetta per chi ha voglia di lasciarsi trasportare dalle sonorità travolgenti del funk e vivere una serata all’insegna del buon cibo, della compagnia e dell’ottima musica. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serata con i 4X4 Funk: da Zucchero a Brown il live all’Old River Pub