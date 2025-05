Una pura formalità . È solo un atto di routine, un passaggio obbligato, una questione di procedura quella che ieri pomeriggio intorno alle 16 porta Andrea Sempio e sua madre, Daniela Ferrari, nei locali della caserma dei carabinieri Montebello di Milano. Non c’è assolutamente alcun aggiornamento o notifica particolare, devono limitarsi a firmare qualche scartoffia e a finalizzare l’onnipresente burocrazia per riavere indietro i telefonini che, il giorno prima, gli agenti dell’Arma del nucleo investigativo di Milano hanno sequestrato nella casa di Voghera dell’indagato e nell’appartamento dei genitori. Prassi, niente di più. Epperò prassi che diventa una notizia, coi giornalisti e i curiosi che presidiano via Monti e che cercano un commento, una fotografia. Con loro, con Sempio e con Ferrari, c’è anche uno degli avvocati del 37enne amico fin dall’infanzia di Marco Poggi, la legale Angela Taccia. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio dai carabinieri per recuperare il cellulare