Sellner Ballarati Le Gallou e gli altri | chi sono i volti del Remigration Summit

Il Remigration Summit riunisce volti noti dell'estrema destra europea, tra cui Sellner, Ballarati e Le Gallou, per discutere temi di migrazione e espulsioni. Rasmus Paludan, leader del partito danese Stram Kurs, ha espresso la sua indignazione per l’espulsione dall'Italia, sottolineando il crescente confronto sull'immigrazione e le politiche di integrazione nel continente.

“Si arrabbiano perchĂ© sono qui”. Con queste parole il leader del partito di estrema destra danese, Rasmus Paludan, ha commentato l’espulsione dall’Italia. Il partito si chiama Stram Kurs (“Linea dura”). Paludan è diventato famoso dopo aver organizzato in Danimarca e in Svezia diverse. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sellner, Ballarati, Le Gallou e gli altri: chi sono i volti del Remigration Summit

Sellner, Gonçalves, Le Gallou... Breve guida al Remigration Summit, fra vecchi fascisti e giovani promesse dell'ultradestra

Scrive huffingtonpost.it: L'evento si terrà sabato, molto probabilmente a Gallarate. Fra i relatori c'è la crema della destra xenofoba, fra teorici della Grande ...

Chi è Andrea Ballarati, il vate italiano dei remigrazionisti

Come scrive huffingtonpost.it: Il 23enne, ex militante di Gioventù Nazionale, avrebbe proposto l'Italia come sede del Remigration summit, a cui sono invitati anche ...

