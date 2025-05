Sei clip e un cortometraggio Le eccellenze del paese in vetrina

Sei clip e un cortometraggio raccontano l'essenza di Castel del Rio, valorizzando cultura e turismo. Il progetto "Quella volta a Castel del Rio" mira a svelare la bellezza dell'alta vallata del Santerno e la sua millenaria storia, invitando cittadini e visitatori a scoprire e apprezzare le eccellenze del territorio.

Sei clip e un cortometraggio per raccontare a cittadini e visitatori l’anima del paese. Si chiama ‘Quella volta a Castel del Rio’ il progetto di valorizzazione culturale e turistica alimentato dal municipio alidosiano per far conoscere la bellezza dell’alta vallata del Santerno, la sua storia millenaria e l’unicità delle sue risorse ambientali. Un autentico viaggio tra i luoghi simbolo del paese: il seicentesco Palazzo Alidosi, l’iconico ponte e il Museo della Guerra. Ma anche i percorsi dedicati al turismo lento, a piedi e in mountain bike, il fiume Santerno con i suoi paesaggi mozzafiato e le maestose selve che circondano l’abitato. Senza dimenticare il prodotto tipico per eccellenza della zona: il Marrone Igp di Castel del Rio. A rendere unico il racconto, però, è la voce di chi il territorio lo vive ogni giorno: gli abitanti di Castel del Rio, i veri protagonisti del progetto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sei clip e un cortometraggio. Le eccellenze del paese in vetrina

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tales of Kenzera: Trailer di lancio di ZAU e cortometraggio My Shoes, Your Feet

EA Originals e Surgent Studios hanno pubblicato il trailer di lancio del prossimo platform indie d'azione e avventura, Tales of Kenzera: ZAU, il cui lancio è previsto per martedì 23 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.