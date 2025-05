C herchez (sempre) la femme. Se Ethan Hunt, alias Tom Cruise, diventa agente segreto dell’unità della Cia specializzata in incarichi del massimo rischio, e – di acrobazia (mozzafiato) in acrobazia (da infarto) – dà l’avvio a una saga cinematografica arrivata alla ottava avventura, la responsabilità è. di Marie, il primo amore. Un segreto svelato solo nel 2023 in Mission: Impossible-Dead Reckoning, ma i cui contorni si delineeranno meglio in Mission: Impossible-The Final Reckoning, in anteprima al Festival di Cannes e nelle sale dal 22 maggio. Tutta colpa sua, insomma, chiediamo a Mariela Garriga che la interpreta. Cannes 2025, Tom Cruise sul red carpet di “Mission: Impossible 8”: ma dove sono i colpi di scena? X Leggi anche › Ci siamo! Tutto sul Festival di Cannes 2025: le star, i film in concorso, la giuria e il cinema italiano «In qualche modo sì» ride allegra l’attrice, che – nonostante l’ultradecennale carriera alle spalle – ha ben chiara l’importanza del ruolo. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Se sai cosa vuoi davvero, basta avere pazienza e impegnarsi tantissimo» assicura l’attrice che ha un ruolo chiave nell’ultimo episodio della saga con Tom Cruise, in anteprima a Cannes. Delirio d’onnipotenza? Al contrario, come qui spiega, partendo dall’infanzia a Cuba e da una cugina amatissima