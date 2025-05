se lo stato di diritto non è dettato dalle regole ma solo dal caso

Al direttore - Un migliaio di persone, ogni anno, subiscono ingiuste detenzioni che cambiano per sempre le loro vite. Seguono, spesso, attese estenuanti: anche 6-10 anni per ottenere un risarcimento. In questo lungo periodo, la mancanza di un adeguato sostegno porta molti a situazioni disperate. Il caso più eclatante: Beniamino Zuncheddu, una vita in carcere per poi “scoprire” che è innocente. Scarcerato dopo anni, un’esistenza rovinata, senza lavoro, letteralmente abbandonato. La soluzione proposta: Il Partito radicale ha messo in campo una legge che garantisce una provvisionale economica a chi, al termine di un processo, viene assolto. Si può firmare in pochi clic: si accede e si firma con Spid, Cie o Cns sul sito firmereferendum.giustizia.it. Per un concreto aiuto ai tanti Zuncheddu ignoti, vittime della malagiustizia. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

