Una passeggiata urbana con cuffie e una voce recitante nelle orecchie. E poi un'originale riscrittura della celebre fiaba di Hansel e Gretel, che diventa un'esperienza da compiere in prima persona, addentrandosi tra le proprie emozioni e paure, e un inconsueto viaggio alla ricerca di strane creature annidate nel grande Bosco Urbano. Tre appuntamenti con il teatro all'aperto e in luoghi insoliti, con l'obiettivo di coinvolgere adulti, famiglie e bambini. È quanto proporrà a Lissone la rassegna "A teatro fuori dal teatro", un mini-festival che punta ad avvicinare le persone a questa forma d'arte, portandola fuori dai suoi luoghi tradizionali. Una novità per il territorio, che prenderà il via questo weekend e proseguirà fino a settembre, organizzata dal Comune insieme a Campsirago Residenza, centro di ricerca e produzione delle arti performative nel paesaggio.

© Ilgiorno.it - Se il teatro esce dal palco. Passeggiata con cuffie e voce