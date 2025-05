Sds-exit Pronta delibera Pisa accelera per l’uscita

di Gabriele Masiero PISA A giugno il processo di "Sdsexit" potrebbe subire un’accelerazione decisiva. Ieri èi stata depositata la proposta di delibera del consiglio comunale, che sarà discussa in aula nelle prossime settimane, con la quale si dà mandato al sindaco Conti, "di avviare il procedimento per il recesso" dal consorzio "ai fini dell’avvio della procedura di definizione dell’assetto dei rapporti giuridici ed economici" con la Società della Salute pisana, "in esito alla quale sarà possibile prevedere il modello di gestione monocomunale di servizi e delle attività sociali attualmente erogate da Sds" che risponda "alle esigenze e ai bisogni dei cittadini in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia (.) anche attraverso il supporto dell’attività della Scuola Superiore Sant’ Anna". Una scelta compiuta dalla maggioranza di centrodestra, che ha i voti sufficienti per approvare il documento, rispettare le tempistiche indicate nello statuto della Sds per avviare le pratiche di uscita: ovvero comunicarle "entro il 30 giugno dell’anno di riferimento e con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo". 🔗Leggi su Lanazione.it

