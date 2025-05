Scontro diretto tra Sinner e Alcaraz | cosa cambia nel ranking ATP vincendo o perdendo

Scontro diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025. Un match che non solo assegnerà il titolo, ma influenzerà significativamente il ranking ATP, determinando chi sarà la prima e la seconda testa di serie al Roland Garros. Le conseguenze di vittoria o sconfitta potrebbero essere decisive in vista del grande slam.

Si affronteranno in finale agli Internazionali d'Italia 2025 di tennis coloro che da lunedì prossimo occuperanno i primi due posti del ranking ATP e che, dunque, saranno le prime due teste di serie al Roland Garros, ovvero Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sia l'azzurro che l'iberico nel 2024 avevano saltato il torneo di categoria ATP Masters 1000 di Roma, e dunque toglieranno lo zero dalla relativa casella del rank breakdown della classifica mondiale: finora entrambi hanno incamerato 650 punti, ma chi si imporrà in finale ne guadagnerà altri 350. La distanza tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, al momento, è di 1880 punti, ovvero la medesima sancita dal ranking ufficiale del 5 maggio: il divario tra i due dopo la finale scenderà a 1530 punti in caso di vittoria dell'iberico, mentre salirà a quota 2230 in caso di successo dell'azzurro.

