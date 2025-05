Schianto vicino alla galleria travolge in auto e uccide 14 cinghiali in un colpo solo

Un tragico incidente ha colpito nei pressi della galleria di Pesaro, dove un'auto ha investito e ucciso 14 cinghiali in un solo colpo. L'automobilista, nonostante i danni sostanziali al veicolo, ha rischiato la vita mentre viaggiava a circa 80 km/h. L'evento ha avuto luogo il 17 maggio 2025, scatenando unanimi reazioni.

Pesaro, 17 maggio 2025 – Ha investito e ucciso una intera famiglia di cinghiali: 12 cuccioli, più due adulti, probabilmente il maschio e la femmina. La sua auto ha subìto danni per oltre 10mila euro, lui ha rischiato grosso, vita, perché nonostante andasse abbastanza piano, – circa 80 all’ora – poteva perdere il controllo della sua Bmw serie 3 e ribaltarsi. E’ la disavventura vissuta martedì sera lungo la superstrada, all’imbocco della della galleria del Furlo, in direzione Acqualagna, da Alberto Macchini, 48 anni, pesarese, consigliere di quartiere del centrodestra, professionista nel campo della organizzazione e della logistica di eventi e spettacoli. “Stavo andando ad Assisi per lavoro – racconta Macchini – ero voluto partire la sera prima per avere più tempo al mattino successivo, dopo aver partecipato tra l’altro a un consiglio di quartiere, che era finito abbastanza presto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto vicino alla galleria, travolge in auto e uccide 14 cinghiali in un colpo solo

