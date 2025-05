Come rivivere un incubo. Asserragliati nel timore che il protrarsi della bufera potesse provocare un ritorno a due anni fa esatti e all’ alluvione che devastò la Romagna. Ha evocato ricordi neri il vento forte che ieri notte per diverse ore ha spirato tra i 50 e i 60 chilometri orari, raggiungendo sul litorale picchi anche di 95 chilometri all’ora. Una bufera improvvisa che fortunatamente non ha provocato feriti o peggio, ma comunque si è portata dietro molti disagi su tutto il territorio provinciale, provocando il crollo di diversi alberi o rami e devastando il litorale tra attrezzature nei bagni e barche attraccate in darsena. In tutto sono stati una cinquantina gli interventi compiuti dai vigili del fuoco sul territorio, alcuni dei quali con il supporto dei carabinieri del comando provinciale, di cui 37 durante la notte e i restanti nella giornata di ieri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schiacciati dal vento. Pini abbattuti dalle raffiche cadono su auto e strade. Oltre cinquanta interventi