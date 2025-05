Scandicci un maxi polo della Coop Più magazzini e uffici | il progetto

Scandicci, 17 maggio 2025 – Scandicci potrebbe diventare la capitale toscana della Coop. Non più per la costruzione del grande centro commerciale da 25mila metri quadri che doveva nascere nell’area Cdr, ma per un domino urbanistico che Unicoop vorrebbe mettere a dama in più aree della città. E’ tutto ancora top secret, ma l’ipotesi sarebbe molto più di un pour parler con l’amministrazione. L’obiettivo sarebbe quello di creare il polo del movimento cooperativo regionale ampliando magazzini, creandone di nuovi e realizzando un mega centro direzionale nel centro città lungo l’asse della tramvia. I rumors nel centrosinistra cittadino si rincorrono, soprattutto a fronte di un’ipotesi che il mondo cooperativo starebbe accarezzando da tempo, ossia quella di riunire i tre soggetti toscani della grande distribuzione sotto un’unica bandiera. 🔗Leggi su Lanazione.it

