Sbk Repubblica Ceca Most orari in tv | dove vedere le gare in diretta e in replica Sky Now e TV8

Il quinto round della stagione del Mondiale Superbike si svolge a Most, Repubblica Ceca. Nicolò Bulega (Ducati), reduce dalla tripletta a Cremona, guida la classifica con 34 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Bmw). Scopri dove vedere le gare in diretta e in replica su Sky Now e TV8. Non perdere l'azione!

A Most, in Repubblica Ceca, il quinto round della stagione del Mondiale Superbike. Nicolò Bulega (Ducati), reduce dalla tripletta di Cremona, si presenta da leader del Mondiale con 34 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Bmw), il campione del mondo in carica che apprezza particolarmente. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Sbk Repubblica Ceca Most orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky, Now e TV8)

SBK 2025. GP della Repubblica Ceca. Toprak Razgatlioglu più veloce anche nelle FP2 di Most. Iannone: GP finito

Razgatlioglu chiude in testa le libere di Most e precede i gemelli Sam e Alex Lowes. Il dolorante Bulega è quarto davanti a Bautista, Petrucci e Bassani. Iannone out: frattura di due dita del piede de ...

SBK, infortunio Iannone dopo una caduta: è unfit, salta il round in Repubblica Ceca. VIDEO

Termina subito il weekend in Repubblica Ceca di Andrea Iannone, dichiarato 'unfit' a seguito di una brutta caduta. Il pilota del team Go Eleven, portato subito al centro medico, ha rimediato una ...

Diretta Sbk/ Superbike GP Repubblica Ceca 2025 Most: FP2, Razgatlioglu è ancora il migliore! (16 maggio)

Diretta Sbk Superbike streaming video tv oggi, venerdì 16 maggio: prove libere GP Repubblica Ceca 2025 Most live con cronaca, tempi e classifica.

