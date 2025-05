Save il caso riaccende lo scontro fra Lega e Forza Italia La Regione | Non è materia nostra Scintille anche sulla Brescia-Padova

Il caso SAVE riaccende le tensioni tra Lega e Forza Italia, con Palazzo Balbi che si distacca dalla questione, affermando che "la Regione non è competente in materia". Le scintille si intensificano anche sulla controversa gestione della Brescia-Padova, alimentando ulteriormente lo scontro tra i partiti al potere in Veneto.

VENETO - La Regione non è competente in materia. E così dicendo Palazzo Balbi si è chiamato fuori dalla vicenda che riguarda la Save, la società che gestisce gli. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Save, il caso riaccende lo scontro fra Lega e Forza Italia. La Regione: «Non è materia nostra». Scintille anche sulla Brescia-Padova

Altre fonti ne stanno dando notizia

Save, il caso riaccende lo scontro fra Lega e Forza Italia. La Regione: «Non è materia nostra». Scintille anche sulla Brescia-Padova

Come scrive ilgazzettino.it: VENETO - La Regione non è competente in materia. E così dicendo Palazzo Balbi si è chiamato fuori dalla vicenda che riguarda la Save, la società che gestisce gli ...

Archiviazione per Fedez, ma è bufera sui media: il caso Iovino riaccende lo scontro

Da dilei.it: L’indagine era partita dopo una notte piuttosto movimentata nell’aprile 2024, quando Iovino era stato aggredito sotto casa da un gruppo di uomini. Un pestaggio che ha fatto parlare ...

Archiviazione per Fedez, ma è bufera sui media: il caso Iovino riaccende lo scontro

Secondo informazione.it: (Virgilio) Secondo il giudice che ha accolto la richiesta avanzata dalla Pm e dagli avvocati del cantante non ci sarebbero prove del fatto che ci sia stato uno "scontro tra gruppi contrapposti" e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Infanzia: Save the Children, il 10 dicembre l’evento di premiazione della settima edizione di TuttoMondo Contest

Una giuria d’eccezione per premiare i vincitori: Cristina Comencini per l’audiovisivo, Fabio Lovino per la fotografia, Chiara Gamberale per la narrativa e Francesca Valla per il premio Generazione Alpha, dedicato ai partecipanti più piccoli Giovedì 10 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti umani, si terrà l’evento di premiazione della settima edizione di TuttoMondo Contest, il concorso artistico a tema per opere audio-visive, fotografia e narrazione rivolto ai giovani fino ai 21 anni di età e promosso da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.