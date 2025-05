Sansepolcro celebra la sua passione per il basket | arriva la mostra Nel corso del terzo tempo

Sansepolcro si prepara a vivere un evento imperdibile per gli amanti del basket: la mostra “Nel corso del (terzo) tempo” avrà luogo il 31 maggio presso Palazzo Alberti. Un’occasione unica per celebrare la passione per questo sport che unisce la comunità, in un contesto ricco di storia e cultura. Vi aspettiamo!

Arezzo, 17 maggio 2025 – Sansepolcro celebra la sua passione per il basket: arriva la mostra “Nel corso del (terzo) tempo” Sansepolcro, Palazzo Alberti – Via XX Settembre 46. Ore 17,00, sabato 31 maggio La città di Sansepolcro, ma tutta la Valtiberina e l’Alto Tevere si preparano a vivere un evento speciale: una mostra interamente dedicata alla storia della pallacanestro nella città di Piero della Francesca. “Nel corso del (terzo) tempo – Storia e Passione della Pallacanestro a Sansepolcro” L’evento si terrà nell’antico Palazzo Alberti che è stato, tra l’altro, sede dell’Accademia degli Sbalzati, un palazzo nel cuore del centro storico cittadino, in Via XX Settembre, 46 da sabato 31 maggio a sabato 7 giugno Un incontro per ripercorrere decenni di sport, passione e memoria collettiva attraverso una esposizione fotografica, incontri con protagonisti del passato e del presente, dibattiti, filmati d’archivio, divise storiche e memorabilia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro celebra la sua passione per il basket: arriva la mostra “Nel corso del (terzo) tempo”

