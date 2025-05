Sansal è ostaggio di Algeri Le condizioni dello scrittore peggiorano

Boualem Sansal, lo scrittore franco-algerino, è attualmente ostaggio del regime di Algeri. Le sue condizioni di detenzione stanno peggiorando dopo sei mesi di reclusione. Parigi attende con ansia notizie su di lui, mentre il regime di Abdelmadjid Tebboune continua a mantenere il silenzio sulla sua sorte.

Parigi. Sono passati sei mesi da quando lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal è stato prelevato all’aeroporto di Algeri e rinchiuso nelle carceri del regime di Abdelmadjid Tebboune,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sansal è ostaggio di Algeri. Le condizioni dello scrittore peggiorano

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sansal è ostaggio di Algeri. Le condizioni dello scrittore peggiorano

Da ilfoglio.it: Il Comitato di sostegno internazionale a Boualem Sansal, presieduto dall’ex ministra degli Affari europei Noëlle Lenoir, si è riunito davanti all’ambasciata algerina a Parigi per chiedere la liberazio ...

Algeri chiede dieci anni di carcere per lo scrittore Sansal arrestato dopo i suoi commenti sul confine

Scrive msn.com: PARIGI Il procuratore di Algeri ha chiesto ... giovedì 27 marzo. Sansal, che ha la doppia nazionalità algerina e francese, ha finito per diventare ostaggio del regime algerino e della sua ...

Liberare Boualem Sansal. Le figlie dello scrittore in carcere scrivono a Macron

Come scrive ilfoglio.it: In una lettera pubblicata sul Figaro, le due figlie di Boualem Sansal ... e Algeria si intrecciano in giochi diplomatici che sfuggono al nostro controllo, nostro padre resta lì, ostaggio di ...