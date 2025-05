San Pasquale Baylon | il Santo del 17 Maggio e la sua Devozione nel Mondo

San Pasquale Baylon, festeggiato il 17 maggio, è il santo della devozione e dell'eucaristia. Nato in una modesta famiglia contadina, manifestò sin da giovane una forte vocazione religiosa. A soli 18 anni, si unì ai Francescani Alcantarini, abbracciando una vita di povertà e rigore spirituale, diventando così un simbolo di fede per molti nel mondo.

Chi era San Pasquale Baylon?. San Pasquale Baylon nacque da una famiglia di umili contadini e fin dall'infanzia dimostrò una particolare devozione verso la religione cattolica. A 18 anni, entrò nell'ordine dei Francescani Alcantarini, noto per la sua severa disciplina e la sua dedizione alla povertà e alla preghiera. Pasquale trascorse la sua vita come fratello laico, svolgendo umili attività quotidiane e dedicandosi alla contemplazione e all'adorazione eucaristica. Perché è diventato santo?. San Pasquale Baylon fu canonizzato da Papa Alessandro VIII nel 1690, grazie alla sua fama di santità e ai numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. È noto per la sua profonda fede e per aver difeso con coraggio la dottrina cattolica durante le controversie religiose del suo tempo. La sua vita esemplare e la sua dedizione alla preghiera e all'adorazione del Santissimo Sacramento lo hanno reso un modello di virtù cristiane. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Pasquale Baylon: il Santo del 17 Maggio e la sua Devozione nel Mondo

San Pasquale Baylon: il Santo del 17 Maggio e la sua Devozione nel Mondo

La comunità di Stio in festa per il Santo patrono San Pasquale Baylon

La storia dello Zabaione, nato a Torino da San Babylòn

