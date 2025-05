Sambenedettese | Preparativi per la Serie C e Conferme Chiave in Difesa

La Sambenedettese è pronta a ripartire dopo la sconfitta con il Livorno, concentrata sui preparativi per la Serie C. Ieri pomeriggio, la squadra si è riunita al Ciarrocchi di Porto d'Ascoli e oggi ha ripreso ad allenarsi. Martedì si terrà il rompete le righe, mentre mercoledì è attesa un'importante festa per celebrare il ritorno nella categoria professionistica.

Dopo la sconfitta con il Livorno, la Samb si è ritrovata ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Questa mattina nuovo allenamento, con il rompete le righe che è fissato per martedì prossimo. Poi il giorno successivo a partire dalle ore 19 ultima grande festa per il ritorno in Serie C alla Fortezza di Acquaviva Picena. Intanto in questi giorni il diesse Stefano De Angelis e il tecnico Ottavio Palladini stanno riflettendo in merito alla costruzione della nuova squadra che avrà come primo obiettivo la salvezza per consolidarsi così in Serie C ed iniziare poi a costruire qualcosa di importante. Anche se nulla trapela dalle stanze del club rossoblù si è già al lavoro sulle riconferme. L’obiettivo numero uno è quello di continuare il rapporto con Leonardo Pezzola e Mattia Gennari. Una coppia difensiva che in C potrà fare ancora bene e che garantisce solidità all’intero reparto arretrato. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sambenedettese: Preparativi per la Serie C e Conferme Chiave in Difesa

Cosa riportano altre fonti

Sambenedettese: Preparativi per la Serie C e Conferme Chiave in Difesa

Come scrive sport.quotidiano.net: La Sambenedettese si prepara per la Serie C con focus su conferme di Pezzola e Gennari. Festa promozione ad Acquaviva Picena.

Sambenedettese pronta per la Serie C: Palladini punta su ambizione e mentalità

Riporta msn.com: Ottavio Palladini parla delle sfide della Sambenedettese in Serie C, tra ambizione, mentalità e il ritorno del derby con l'Ascoli.

La Sambenedettese ufficialmente in Serie C NOW. Massi e De Angelis a Firenze

Lo riporta lanuovariviera.it: FIRENZE. La Sambenedettese è ufficialmente una squadra di Serie C NOW. L’annuncio è arrivato dopo l’incontro tra la Lega e le nove formazioni neopromosse dalla Serie D, avvenuto nelle scorse ore a Fir ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Escursioni in montagna : Preparativi e consigli

L'escursionismo così come l'alpinismo sono discipline praticate in alta montagna, on e off trail, anche sui ghiacciai e per questo non si possono semplicemente improvvisare cartina alla mano e partire le vette.