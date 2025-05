salvarono anziano disorientato vigilesse premiate in regione

Hanno aiutato un signore anziano che si era perduto a ritrovare la via di casa. Due agenti della polizia municipale di Porcari, hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento a Firenze, al teatro Niccolini (presenti a ritirarlo il sindaco Leonardo Fornaciari e il comandante dei vigili urbani Gionata Gualdi nella foto), alla prima edizione della Giornata regionale della polizia locale, voluta dalla Regione Toscana per valorizzare l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che operano al servizio delle comunità. Alla presenza del presidente Eugenio Giani sono stati consegnati riconoscimenti a operatori e comandi che si sono distinti per professionalità, umanità e spirito di servizio. Tra i premiati, unica realtà della provincia di Lucca, la polizia locale di Porcari, che ha ricevuto l’encomio regionale per un intervento che ha dimostrato non solo efficienza operativa ma anche grande sensibilità. 🔗Leggi su Lanazione.it

