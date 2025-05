salta l iniziativa contro la violenza di genere è polemica

Ha suscitato un’ondata di polemiche la decisione del Comune di Chiari di attivare l’iter per la revoca del patrocinio all’iniziativa “Facciamo rete di Daphne”, organizzata dal centro antiviolenza “ La rete di Daphne “ per l’8 giugno. Una decisione che ha portato all’annullamento dell’evento di autofinanziamento e sensibilizzazione sulla violenza di genere che si sarebbe dovuto tenere a Villa Mazzotti. Oltre al patrocinio, infatti, è stato annullato il permesso di usare gli spazi comunali, arrivato dopo lunghe interlocuzioni con il Comune, avviate a gennaio. Già a inizio anno, infatti, il Centro aveva comunicato programma, motivazioni e fini della serata, ottenendo il patrocinio; tra gli interventi previsti, quelli di Valentina Melis e Martina Miccichè. L’8 maggio, il dietrofront, con la mail del sindaco Gabriele Zotti, che motiva la revoca "adducendo le ragioni ad una presunta mancanza di rapporto fiduciario basato su “no politica e no vostre provocazioni”". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

