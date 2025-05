Salone del libro di Torino | Premio per Denny Bonicolini prof della scuola media Cesalpino

Arezzo, 17 maggio 2025 – Durante il Salone del Libro di Torino, Denny Bonicolini, docente della scuola media Cesalpino, ha ricevuto un prestigioso premio. Tra le manifestazioni, spicca il racconto di Arturo Vannino, falegname e scrittore, che vive un'appassionante realtà di eterni secondi nel contesto del concorso letterario di Badia a Settimo.

Arturo Vannino nel Pesce Innamorato di Leonardo Pieraccioni, falegname per lavoro e scrittore per passione, è l'eterno secondo al premio letterario a Badia a Settimo. Poi l'incontro con l'editrice Benincasa cambia il corso della sua vita e il suo libro di favole per bambini vende milioni di copie raggiungendo il primo posto in tutta Europa. Daniel Blov è lo pseudonimo di Denny Bonicolini, classe 1980, docente di Lettere presso la scuola media Cesalpino di Arezzo. Un professore amatissimo da tutti i suoi studenti. Professore per lavoro ma anche attore, regista e scrittore talentuoso. Terminati gli studi al liceo linguistico, si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo dove studia letteratura e arti dello spettacolo, laureandosi con il massimo dei voti nel 2009.

