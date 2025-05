Sabato shopping | i consigli del 17 maggio

Questo sabato, preparati a scoprire tendenze imperdibili! Ti presentiamo i consigli del 17 maggio: la sinergia tra Etro e l'artista Agostino Iacurci, occhiali da red carpet in vista del Festival di Cannes e ultime sneaker vegane e sostenibili in stile vintage. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo guardaroba!

La collaborazione tra Etro e l'artista Agostino Iacurci, gli occhiali da red carpet in omaggio al Festival di Cannes e le sneaker vegane e sostenibili d'ispirazione vintage.

