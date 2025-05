S Martino Valle Caudina 27enne ai domiciliari continua a spacciare | trasferita in carcere con i figli

A S. Martino Valle Caudina, una 27enne agli arresti domiciliari è stata trasferita in carcere con i figli dopo essere accusata di continuare a spacciare. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Avellino, segue un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, evidenziando gravi violazioni delle misure cautelari.

S. MARTINO VALLE CAUDINA (AV) – Nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, la Squadra Mobile della Questura di Avellino ha eseguito un'ordinanza che dispone l'aggravamento della misura cautelare a carico di una 27enne.

