rugby viadana 1970 sfida valorugby emilia per la finale al zaffanella

Tutto pronto allo Stadio Zaffanella per la semifinale di ritorno del campionato di Serie A Elite: alle ore 16 il Rugby Viadana 1970 si gioca l’accesso alla seconda finale scudetto consecutiva contro il Valorugby Emilia. Dopo il prezioso successo in trasferta al Mirabello, i gialloneri si presentano davanti al loro pubblico con un netto vantaggio (13-29 all’andata) e tanta voglia di chiudere i conti tra le mura amiche. Coach Pavan conferma l’ossatura della gara d’andata, con un XV solido e profondo, rinforzato dal ritorno da titolare di Locatelli in terza linea e dalla regia collaudata di Baronio e Farias. In attacco fari puntati su Ciofani, autore di due mete nella prima sfida, e sull’estro di Brisighella da estremo. Ma sarà la tenuta mentale e l’energia a fare la differenza, come sottolineato da Pavan: "Dobbiamo giocare come se fossimo sullo 0-0. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

