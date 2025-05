Rubato un altro trattore è sos sicurezza

Un trattore rubato a un agricoltore di Maccaretolo, frazione di San Pietro in Casale, riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree rurali. L'episodio, grave e allarmante, evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle nostre comunità e la necessità di un intervento deciso da parte dell’amministrazione, ormai criticata per la sua inattività di fronte a simili atti criminosi.

Un trattore rubato a un agricoltore di Maccaretolo di San Pietro in Casale riaccenda la polemica sulla sicurezza. "Ancora una volta assistiamo a un episodio gravissimo di criminalità nelle nostre frazioni. L’ennesimo furto che dimostra, in maniera drammatica, l’inerzia e l’inattività dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Poluzzi sul tema della sicurezza". Così Mattia Polazzi, capogruppo della lista RipartiAmo San Pietro che aggiunge: "È intollerabile che il sistema dei varchi con il controllo targhe sia circoscritto esclusivamente al capoluogo, lasciando scoperte le frazioni. È urgente e non più rinviabile estendere il sistema di controllo targhe a tutto il territorio comunale, comprendendo tutte le frazioni, per garantire un presidio reale e continuo contro la criminalità". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rubato un altro trattore, è sos sicurezza"

