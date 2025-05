Romania Polonia e Portogallo al voto Torna l’ombra delle interferenze russe

Domani, Romania, Polonia e Portogallo si preparano a votare in elezioni cruciali, mentre l'ombra delle interferenze russe si fa più pesante. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede George Simion del partito Aur, forte del 40,96% nel primo turno, sfidare l'indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest, dopo l'annullamento del voto 2024 per interferenze esterne.

Domani tre Paesi europei vanno alle urne per elezioni cruciali. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede George Simion, leader di Aur, che ha dominato il primo turno del 4 maggio con il 40,96%, contro l'indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest. Dopo l'annullamento del voto 2024 per interferenze, i sondaggi indicano una gara serrata. In Polonia, il primo turno delle presidenziali oppone il candidato europeista di Ko a due rivali di estrema destra, con un ballottaggio probabile. In Portogallo, le elezioni parlamentari anticipate rischiano di confermare l'instabilità, senza maggioranze nette tra conservatori, socialisti e populisti. Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato "interferenze" nelle elezioni in Europa e in particolare in Romania, dove domenica si torna a votare nel ballottaggio.

