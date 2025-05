‘Romagna Bike’ Rocca in sella Festa per atleti e appassionati

Il secondo appuntamento del Campionato Romagna Bike di mtb, organizzato dal gruppo Rocca Bike e Società Tenjob con il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano, si svolgerà domani sulle ‘ Colline Rocchigiane ’, da cui la manifestazione prende il proprio nome. "Il percorso è lungo di 28 chilometri – spiega Oriano Fabbri, presidente di Rocca Bike –, presenta un dislivello pari a 1.060 metri e si snoda attraverso sentieri che si inoltrano per i boschi attorno Rocca San Casciano, sulla parte destra del fiume Montone, verso la valle del Rabbi e San Zeno". Un territorio che offre rilevanti valenze naturalistiche e storiche, che meritano di attirare partecipanti al di là dell’aspetto agonistico della corsa stessa. "Per chi ama buttarsi in discese mozzafiato e inerpicarsi in salite di tutto rispetto – dice infatti Fabbri –, noi consigliamo anche di dare uno sguardo alla bellissima abbazia di San Donnino, che si trova appunto sul percorso, insieme ad atri punti panoramici affascinanti, fra cui Monte Girone, Monte di Re e Cento Forche". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

