Roma Dovbyk in dubbio per il Milan | Ranieri attende gli esami

La Roma si prepara a una sfida cruciale contro il Milan, ma la presenza di Artem Dovbyk resta in bilico. Ranieri attende gli esami clinici per avere chiarezza sulla situazione del giocatore. Domani, alle 20.45, i giallorossi scenderanno in campo con l'obiettivo di mantenere viva la corsa per un posto in Champions League.

Non sarĂ un sabato mattina tranquillo quello che vivrĂ la Roma, che resta in attesa di capire se Artem Dovbyk potrĂ essere a disposizione per la sfida con il Milan. Domani, alle ore 20.45, i giallorossi scenderanno in campo per continuare a tenere viva la speranza di conquistare un posto in Champions League, con l’unico obiettivo di conquistare tre punto contro la formazione di Sergio Conceicao. Lo stop con l’Atalanta impone un’immediata reazione, per evitare di vanificare la rincorsa di questi ultimi mesi. Problema muscolare in allenamento. Torniamo però a quanto detto all’inizio ed alla questione legata alle condizioni di Dovbyk, che preoccupano Ranieri e tutto lo staff giallorosso. Alla vigilia della delicatissima gara dello Stadio Olimpico, l’attaccante ucraino resta infatti in dubbio dopo aver accusato un problema, che lo potrebbe escludere dai penultimi 90 minuti stagionali. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk in dubbio per il Milan: Ranieri attende gli esami

