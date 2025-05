Roma day 11 | Sinner il gladiatore

Roma Day 11: Sinner, il gladiatore, è pronto a conquistare la Capitale! Il numero 1 del mondo si prepara a sfidare Alcaraz, complice una giornata non brillante per Musetti. Intanto, Paolini punta alla doppia corona. Non perdete la diretta alle 8 su TennisMania!

Il n. 1 del mondo è ad un passo dalla conquista di Roma. Domenica sfiderà Alcaraz, che approfitta della giornata storta di Musetti. Paolini prova l'assalto alla doppia corona.

Diretta Sinner in finale a Roma, primo italiano dal 1978: primo set choc con Paul 1-6, poi domina 6-0 6-3. Domenica sfiderà Alcaraz

Secondo leggo.it: Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, per due set a zero (6-0, 6-1) in un'ora e ...

A Roma brilla il tennis azzurro: è sogno sfida Sinner-Musetti, anche Paolini in finale

Si legge su msn.com: Sarà una giornata di fuoco azzurro. Sinner, tornato come non mai, lascia un solo game a Ruud e si guadagna la semifinale con Paul mentre Paolini, la saetta toscana, batte Stearns e riporta l'Italia in ...

Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.