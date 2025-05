Robotaxi in arrivo in Europa la cinese Baidu pronta per i test

I robotaxi stanno per fare il loro debutto in Europa, con Baidu, gigante tecnologico cinese, pronta a lanciare test e servizi di vetture senza conducente. Le sperimentazioni potrebbero iniziare entro la fine dell’anno, con trattative in corso per collaborazioni strategiche, inclusa una a Turchia, aprendo nuove frontiere nella mobilità innovativa.

Robotaxi pronti per la sperimentazione in Europa. L’azienda cinese Baidu avrebbe in programma di testare e lanciare nel Vecchio continente e in Turchia il servizio di vetture senza conducente, entro la fine dell’anno. Secondo indiscrezioni, la società sarebbe in trattative con una società di trasporto pubblico svizzera per portare i taxi a guida autonoma nel Paese. Le trattative in Svizzera. Da quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, il colosso cinese starebbe discutendo con AutoPosta, un ramo delle poste svizzere che fornisce servizi pubblici di autobus, per iniziare a testare e introdurre i robotaxi Baidu Apollo Go anche in Europa. Il colosso cinese possiede una delle più grandi flotte di robotaxi al mondo e opera in città come Pechino, Wuhan e Guangzhou: nelle prime due metropoli, in particolare, oltre il 70% delle corse di taxi ad aprile era senza conducente e l’azienda punta a raggiungere il 100% della copertura nei prossimi trimestri. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Robotaxi in arrivo in Europa, la cinese Baidu pronta per i test

Cosa riportano altre fonti

Baidu Apollo Go: il piano di lancio dei servizi di robotaxi in Europa e Svizzera

Lo riporta ilsole24ore.com: Baidu Apollo Go si prepara a testare servizi di robotaxi senza conducente in Europa e Svizzera, con partnership strategiche.

Baidu porta i robotaxi Apollo Go in Europa: primi test entro il 2025

Come scrive techprincess.it: Baidu avvierà test per i robotaxi Apollo Go in Svizzera e Turchia entro il 2025, con un modello di espansione basato su partner locali.

L’unità robotaxi di Baidu pianifica l’espansione del servizio in Europa

Secondo it.investing.com: Investing.com — L’attività di robotaxi Apollo Go di Baidu (HK: 9888) si sta preparando ad espandersi in Europa quest’anno, con piani per stabilire una presenza in Svizzera e Turchia, ha riportato CNBC ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

In Europa allerta Coronavirus : Mortalit? in Italia cresce +23%

L'Europa deve prepararsi al meglio per uscire dalle nuove e rigorose misure di contenimento della seconda ondata di coronavirus: questo l'appello dell'Ocse nella presentazione a Parigi del dossier 'Health at a Glance Europe 2020 '.