Ristorazione nella Marca 22mila dipendenti La generazione Z spinge la snackerizzazione

Nella Marca, la ristorazione si evolve in risposta alla Generazione Z, che spinge verso la snackerizzazione. Con circa 5.000 unità e quasi 22.000 dipendenti, oggi, sabato 17 maggio, si celebra la Giornata Nazionale della Ristorazione, un momento per valorizzare ospitalità , accoglienza e tradizione gastronomica in una varietà di format, dai ristoranti ai bistrot.

Forte di circa 5000 unità locali, quasi 22mila dipendenti in provincia e molti format al proprio interno (ristoranti, trattorie, bar, pub, bistrot, enoteche), la ristorazione celebra oggi (sabato 17 maggio), la propria giornata nazionale, all’insegna dell’ospitalità , dell’accoglienza e del piatto. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ristorazione, nella Marca 22mila dipendenti. La generazione Z spinge la "snackerizzazione"

Approfondimenti da altre fonti

Ristorazione, oltre 3.200 dipendenti in provincia di Arezzo

Da www3.saturnonotizie.it: I lavoratori dipendenti della ristorazione aretina sono poco più del 6% di quelli ... per un totale di oltre un milione di lavoratori. 22mila le imprese in Toscana, 1.700 quelle con almeno un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Serenissima Ristorazione premio Industria Felix - tra migliori del Nord-Est

  Questa tecnologia prevede l’immediato raffreddamento delle pietanze subito dopo la cottura, la loro conservazione ad una temperatura compresa tra 0 e 3 gradi centigradi, e la loro rigenerazione a ridosso del consumo.