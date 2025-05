Mestre, 17 maggio 2025 – Graffiante e glaciale come il suo bomber. Ha killer instinct e carattere questa La T Gema. Successo pesantissimo per la squadra di Del Re che sbanca il Taliercio in una gara-3 marchiata a fuoco da Mateo Chiarini. L’argentino è l’Mvp che manda ko Mestre a suon di triple. Eccolo il finalizzatore che tanto è mancato nella regular season a Montecatini. Chiarini nell’ultimo quarto decide di vincerla e la vince generando con le sue triple il break decisivi0 La Te Gema ora a una vittoria dalle semifinali, domani ancora al Taliercio (ore 19) si torna in campo per gara-4, primo match point sulla racchetta dei termali che non avranno a disposizione Bedin, la cui stagione, complice l’infortunio rimediato al ginocchio sinistro, rischia di essersi conclusa. La cronaca. La T Gema entra in campo concentratissima. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riscatto della T Gema Montecatini: Chiarini trascinatore, Mestre deve arrendersi