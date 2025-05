Riqualificazione Bolognina Ecco il piano di intervento

La Bolognina, un quartiere dinamico e creativo di Bologna, si appresta a vivere una nuova fase di sviluppo grazie al “Piano Bolognina”. Frutto di una collaborazione tra Comune, Quartiere Navile, Acer e le assemblee cittadine, questo progetto mira a riqualificare e valorizzare il patrimonio sociale e culturale del territorio, coinvolgendo attivamente la comunità.

"Il ’Piano Bolognina’ è il risultato del lavoro congiunto tra Comune di Bologna, Quartiere Navile, Acer e assemblee cittadine. La Bolognina rappresenta un tessuto sociale ricco di idee e molto attivo dal punto di vista sociale e politico. Per questo motivo abbiamo ritenuto essenziale coinvolgere i residenti e le associazioni del territorio. Dobbiamo riprenderci i marciapiedi". Così Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza Urbana Integrata, ha presentato il nuovo pacchetto di interventi di rigenerazione che verrà messo in atto nella zona della Bolognina. Il progetto, che sarà finanziato con le risorse del Fondo Sicurezza Urbana 2024 – 2026 del Ministero dell’Interno, si propone di combinare le attività di lotta alla criminalità da parte delle Forze dell’Ordine con la riqualificazione fisica degli spazi pubblici e l’attivazione sociale per ridurre le marginalità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione Bolognina. Ecco il piano di intervento

Se ne parla anche su altri siti

Per la Bolognina arriva un piano da 220mila euro: “Così si rigenera”

Secondo bologna.repubblica.it: Madrid: “Qui un tessuto sociale molto ricco. La comunità si riappropri di pezzi del territorio controllati dagli spacciatori”. Mazzoni: “Forse il ...

Bolognina, nuovi interventi del Comune per rigenerazione urbana e sicurezza sociale

Riporta bolognatoday.it: Aperte nuove sedi per le associazioni, rafforzati i presidi socio-sanitari e potenziata la mediazione sociale. Stanziati oltre 1,8 milioni di euro ...

Per la Bolognina altri fondi per la rigenerazione urbana, ma basteranno contro il degrado?

Segnala gazzettadibologna.it: Nuovo piano del Comune per la Bolognina tra spazi riaperti e presidi mobili. Ma restano dubbi sull’efficacia della rigenerazione urbana contro degrado e criminalità.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.