Rinnovabili il Tar del Lazio smonta il decreto aree idonee | Troppo potere alle regioni il testo va cambiato

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro il decreto " aree idonee" del governo, evidenziando l'eccessivo potere conferito alle regioni nella scelta di aree per impianti rinnovabili. La sentenza impone al ministero dell’Ambiente di rivedere le norme, concedendo sessanta giorni per apportare le necessarie modifiche e garantire un approccio più equilibrato.

Le norme del governo per individuare le aree ritenute più adatte a ospitare pannelli solari e pale eoliche sono da rifare. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio, che ha dato sessanta giorni di tempo al ministero dell’Ambiente per rimettere mano al cosiddetto «decreto aree idonee», approvato nel 2024. Secondo i giudici, il provvedimento garantisce troppa discrezionalità alle regioni sull’individuazione delle aree su cui dovrebbero essere costruiti gli impianti per la produzione di energia. Di conseguenza, i commi 2 e 3 dell’articolo 7 sono stati annullati dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale. Cos’è il decreto aree idonee. La battuta d’arresto rifilata al governo dal Tar non è del tutto inaspettata. Gli operatori del settore chiedevano da anni un decreto che fissasse a livello nazionale una serie di linee guida su dove installare pannelli fotovoltaici e pale eoliche e dove no. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Rinnovabili, il Tar del Lazio smonta il decreto aree idonee: «Troppo potere alle regioni, il testo va cambiato»

