“Ringiovaniscono” e vendono l’auto. Madre e figlia denunciate per truffa

Madre e figlia finiscono nei guai per aver venduto un’auto "truccando" i chilometri. Sono stati i carabinieri di Robecco d’Oglio a smascherare la truffa, dopo la denuncia della vittima. L’uomo, residente nel Cremonese, aveva acquistato su una piattaforma online una berlina da una cinquantanovenne: diecimila euro per un veicolo che aveva "solo" 85mila km. Un controllo presso un’officina specializzata ha rivelato un’ usura incompatibile con il chilometraggio dichiarato. L’Aci ha confermato i sospetti: durante una revisione effettuata cinque mesi prima della vendita, il veicolo riportava oltre 250mila chilometri. Per la donna è scattata la denuncia così come per la figlia di 35 anni. Denunciato per falso in atto pubblico il titolare dell’officina dell’ultima revisione. D.R. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

