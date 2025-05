Fisico possente, oltre centonovanta centimetri di altezza, una buona tecnica individuale e la spiccata attitudine a sacrificarsi per i compagni, mettendosi al servizio della squadra e preferendo la generosità all’individualismo. A prima vista potrebbe sembrare l’identikit di Alexander Lind o Henrik Meister, invece sono le caratteristiche di uno dei primi nomi accostati – con conferme da più parti – al Pisa in attesa che il calciomercato spicchi definitivamente il volo nelle prossime settimane. Parliamo di Gennaro Borrelli, centravanti classe 2000 originario di Campobasso, attualmente in forza al Brescia, proprietario del suo cartellino. Il centravanti delle “rondinelle“ in questa stagione ha dovuto convivere con qualche acciacco di troppo, ma è comunque riuscito portare a casa 6 gol e 2 assist in 36 presenze. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinforzare l’attacco, piace Borrelli del Brescia