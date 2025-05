rigenerare spazi aperti ecco piccole bellezze duecentomila euro per le attività sociali

PISTOIA Ben duecentomila euro per rigenerare spazi a uso pubblico che sono in condizioni di abbandono, di degrado o non adeguatamente utilizzabili, restituendoli alla collettività. È aperto il nuovo bando Piccole Bellezze con cui Fondazione Caript interviene ancora per la crescita del territorio e la sua valorizzazione. "Nel bando sono introdotte importanti novità – spiega il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – per rafforzarne il positivo impatto sulle nostre comunità. Per questo, tra l’altro, è previsto un supporto tecnico per sviluppare le idee progettuali ed è stabilito un valore minimo per le richieste di contributo. L’obiettivo è sostenere interventi sempre più strutturati, in grado di rispondere concretamente al diffuso bisogno di socialità attraverso la riqualificazione di spazi inutilizzati o sottoutilizzati da dedicare ad attività pubbliche". 🔗Leggi su Lanazione.it

