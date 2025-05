Riflettori su ’Gen2Gen’ Al via oggi il Festival Ospiti musica e food

Oggi prende il via "Gen2Gen", il festival organizzato dai giovani del Trasimeno. La terza edizione, che si svolge nell'area verde di Pietrafitta a Piegaro, promette un ricco programma di ospiti, musica e street food. Un'opportunità per celebrare la creatività e la collaborazione tra le generazioni, in un'atmosfera vivace e accogliente. Ingresso libero!

I giovani del Trasimeno danno il via al loro Festival. Si svolge oggi a partire dalle 15 "Gen2Gen". La terza edizione della manifestazione organizzata da Generazione T nell’area verde Pietrafitta di Piegaro con un ricco programma di interventi di ospiti, musica e street food. Una giornata a ingresso gratuito pensata per scoprire come innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale possano migliorare il territorio. Un panel che vedrà dialogare tra loro la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessora regionale Simona Meloni, il sindaco di Panicale Giulio Cherubini e il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli. A parlare di filantropia nelle aree interne interverrà Carolina Cucinelli, figura chiave del progetto "Artigiani umanisti del web" e protagonista, insieme alla famiglia, del grande lavoro di riqualificazione del borgo di Solomeo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riflettori su ’Gen2Gen’. Al via oggi il Festival. Ospiti, musica e food

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riflettori su ’Gen2Gen’. Al via oggi il Festival. Ospiti, musica e food

lanazione.it scrive: I giovani del Trasimeno danno il via al loro Festival. Si svolge oggi a partire dalle 15 "Gen2Gen". La terza edizione della manifestazione organizzata da Generazione T nell’area verde Pietrafitta di P ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inizia oggi il Mi Fan Festival 2021

Come ogni anno, il 6 aprile, Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, celebra l’anniversario della propria fondazione dando vita al Mi Fan Festival, un evento il cui scopo è ringraziare le centinaia di milioni di Mi Fan e utenti in tutto il mondo per il loro supporto.