Riflettori accesi alla E-Work Arena In scena la magia delle arti marziali

Busto Arsizio si conferma la capitale delle arti marziali, non solo per il numero di società che si dedicano a queste discipline, ma anche per i numerosi e prestigiosi eventi che vengono organizzati sul territorio. Oggi e domani un altro appuntamento atteso e di spessore, presso l’ EWork Arena la prima edizione dell’ Open Lombardia Karate. È organizzato da Fukyu Karate Club di Busto Arsizio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e sotto l’egida del Coni e della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). La gara è riservata ad atleti di Fascia Giovanile - Categorie U14 - Esordienti - Cadetti - U21 Maschile e Femminile, nelle specialità Kata (Forma) e Kumite (Combattimento) e si svolge nell’ambito dell’Open League, composta da quattro gare in programma a Riccione, Busto Arsizio, Lignano Sabbiadoro e Roma. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

