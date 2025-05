riempire spazi di cose belle

Come si conviene ad un vero Campionato, anche per “ Cronisti in classe “ ieri è stato il giorno del podio ed è stata subito una grande festa. Sono piovuti premi, riconoscimenti, targhe speciali e perfino una coppa consegnata dall’assessore allo sport Gianluca Vossi, trofeo sfavillante che ha acceso la fantasia dei nostri giovani reporter, divisi tra le imprese calcistiche e quelle del tennis. L’iniziativa messa in campo da La Nazione da oltre vent’anni è capace ancora di emozionare, convincere e coinvolgere nella lettura del quotidiano in aula centinaia di studenti con i loro professori per poi invitarli a scrivere un vero articolo di giornale, pubblicato su un quotidiano che vanta 166 anni di storia. Anche quest’anno siamo stati ospitati dal Centro di intrattenimento Gherlinda, il contenitore del divertimento per tutta la famiglia, che ci ha fornito un supporto logistico impeccabile. 🔗Leggi su Lanazione.it

