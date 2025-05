ricordo di tortora agli industri la sua storia

GROSSETO Non riuscì a godere della libertà che lo decretò innocente. Se ne andò poco dopo Enzo Tortora. A Grosseto domani il ricordo per Tortora, a 37 anni dalla sua scomparsa, il Comune in collaborazione con la Fondazione internazionale Enzo Tortora per la giustizia, lo ricorda. L’appuntamento è fissato alle 18 al Teatro degli Industri, con la rappresentazione teatrale "Nell’occhio del labirinto – apologia di Enzo Tortora", testo di Chicco Dossi, interpretato dal giovane attore Simone Tudda e prodotto dal Teatro della Cooperativa di Milano. Dopo essere stato licenziato dalla Rai iniziò a lavorare per alcune emittenti private e, come giornalista, per La Nazione. Come giornalista de La Nazione e de Il Resto del Carlino, seguì da cronista le fasi del processo a Lotta Continua e divenne amico del commissario Luigi Calabresi, di cui fu l’unico a prendere le difese nei suoi articoli in contrasto con ampi settori del mondo intellettuale che conducevano una campagna contro il poliziotto. 🔗Leggi su Lanazione.it

