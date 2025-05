Ricordi scricchiolanti

In un mondo di metropoli e lidi esotici, Milano risplende come un villaggio da fiaba. Qui, i ricordi si intrecciano e ogni angolo nasconde storie, volti familiari e coincidenze incredibili. Basta un semplice sguardo o un nome per far riemergere legami insospettati, mentre ci si domanda quanto sia davvero piccolo questo grande mondo.

Bises Rispetto a metropoli, mete esotiche, cosmopolite cittĂ internazionali, Milano è un po’ un villaggio da fiaba Disney. Ci conosciamo un po’ tutti, basta approfondire dove hai studiato, con chi, e le carrambate sono dietro l’angolo. “Ah ma anche tu conosci la Cicci? Ma dai quanto è piccolo il mondo”. Mentre i luoghi non seguono lo stesso destino e per la fortuna di questa rubrichetta tante ancora sono le porte da varcare scoprendo quel tassello in piĂą da raccontare. O meglio spazi espositivi, case museo e fondazioni nonostante tu le possa aver visitate molto spesso tra restauri e nuove mostre cambiano aspetto invitando chi c’è giĂ stato ad approfondire. Come è stato per la Fondazione Pini in cui ero entrato la prima volta durante l’installazione di Carlos Amorales che aveva realizzato 15 mila farfalle nere distribuite per tutte le sale, ma ora dopo gli accuratissimi restauri questa chicca milanese risplende e soprattutto sorprende. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricordi scricchiolanti

