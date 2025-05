rete invisibile di spaccio traffico da 300 chili

di Luca Amodio è stata crocevia di un traffico di marijuana: un traffico di marijuana invisibile. Da 300 chili. Nessuna droga sequestrata. Nessun blitz con carichi in auto o magazzini nascosti. Eppure la rotta dello spaccio passava anche da qui. Lo afferma la Cassazione che ha confermato la condanna definitiva per un uomo accusato di aver collaborato alla logistica di una rete criminale legata all’importazione di droga dall’Albania. Circa 300 chili di sostanza, mai fisicamente trovata, ma ricostruita attraverso telefonate, messaggi criptici e tracciamenti Gps. È la tesi della cosiddetta " droga parlata ": termine che ormai sta entrando nel lessico giuridico e che indica quei processi in cui, in assenza di sequestri materiali, la condanna si basa su una rete di indizi gravi, precisi e concordanti: flussi di comunicazione compatibili con attività illecite, utenze intestate a prestanome, spostamenti coerenti con una catena di consegne. 🔗Leggi su Lanazione.it

