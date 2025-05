Remigration Summit verso Gallarate tensione per il raduno di destra | Il Pd | Va vietato

Tensione a Gallarate per il Remigration Summit, con gruppi di estrema destra europea pronti a radunarsi. Il Partito Democratico sollecita il divieto dell'evento, temendo l'escalation di violenza e divisioni sociali. La location dell’incontro resta incerta, alimentando ulteriormente il dibattito su sicurezza e libertà di espressione in un clima politico già fragile.

È alta tensione per l'evento organizzato da gruppi dell'estrema destra europea previsto oggi, il luogo del convegno non è stato ancora confermato 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Remigration Summit verso Gallarate, tensione per il raduno di destra | Il Pd: "Va vietato"

Da tgcom24.mediaset.it: Potrebbe svolgersi al teatro comunale Condominio di Gallarate (Varese) il convegno dell'ultradestra Remigration Summit, un evento organizzato da gruppi dell'estrema destra europea, previsto oggi.

Da informazione.it: “Vietare Remigration? Se qualcuno teme che l'immigrazione di massa sia un problema enorme, e io sono fra questi, deve poterlo esprimere": queste le parole di Matteo Salvini a Rozzano per un… Leggi ...

