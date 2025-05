Remigration Summit Lega al raduno dell’ultradestra La sinistra protesta in piazza | no ai razzisti

Oggi a Gallarate si svolge il vertice sulla rimigrazione, collegato a un raduno dell'estrema destra, suscitando proteste in tutta Italia. A Milano, la Cgil si unisce a Pd e Avs contro i razzisti, mentre le fazioni della destra si dividono: Casapound decide di manifestare a La Spezia.

Proteste per il raduno dell’estrema destra di oggi a Gallarate. La Cgil manifesta a Milano con Pd e Avs. Divisi gli estremisti: Casapound va a La Spezia 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Remigration Summit, Lega al raduno dell’ultradestra. La sinistra protesta in piazza: no ai razzisti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Remigration Summit, Lega al raduno dell’ultradestra. La sinistra protesta in piazza: no ai razzisti

milano.repubblica.it scrive: Proteste per il raduno dell’estrema destra di oggi a Gallarate. La Cgil manifesta a Milano con Pd e Avs. Divisi gli estremisti: Casapound va a La ...

Remigration Summit: il Pd chiede il divieto, Salvini difende il raduno dell’ultradestra razzista

globalist.it scrive: Il Partito Democratico e altre forze di centrosinistra si sono schierati con decisione contro il "Remmigration Summit", il raduno dell'ultradestra europea previsto per domani, 17 maggio 2025, a Gallar ...

Il raduno dell’ultradestra è un mistero. Salvini: «Vietarlo? Solo in Urss»

Lo riporta msn.com: Scontro acceso fra Carroccio e sinistra, anche se non si conoscono ancora luogo e orario del “Remigration summit”, la riunione di teorici dei «rimpatri forzati», inizialmente prevista a Gallarate.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diablo Immortal – Raduno dei Primi Maligni in Sanctuarium in Rovina

Oggi, Blizzard Entertainment ha rivelato quale sarà il culmine della storia che dura ormai da due anni e mezzo in Diablo Immortal: il ritorno di Diablo e un epico scontro finale.