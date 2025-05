Remigration summit alta tensione nel Varesotto | pretattica sulla location e riunione solo al mattino

Tensione alle stelle nel Varesotto in vista del Remigration Summit, summit dell'ultradestra xenofoba europea previsto per oggi, 17 maggio. La location rimane avvolta nel mistero e la riunione si svolgerà solamente al mattino. Ieri, in Prefettura di Varese, si è tenuto un vertice delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’evento.

Gallarate (Varese) – Resta alta la tensione nel Varesotto per il Remigration summit, vertice delle forze dell’ultradestra xenofoba europea, annunciato per oggi, sabato 17 maggio. Ieri in Prefettura, a Varese, si è tenuto un vertice delle forze dell’ordine A meno di sorprese dell’ultima ora, infatti, l’appuntamento si terrĂ a l Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate, anche se ieri sera gli organizzatori hanno fatto sapere ai partecipanti che la location definitiva verrĂ comunicata via mail solo alle 6 di stamattina, con i nizio programmato tra le 8.30 e le 9. Stando a quanto risulta, l’evento legato alla galassia de i suprematisti bianchi, che auspica il rientro forzato dei migranti nei rispettivi Paesi di origine, è stato anticipato al mattino per limitare il piĂą possibile i problemi di sicurezza legati all’iniziativa: nello spazio culturale di proprietĂ comunale ma gestito da una societĂ privata, sono attesi circa 400 esponenti di realtĂ di estrema destra provenienti da tutta Europa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Remigration summit, alta tensione nel Varesotto: pretattica sulla location e riunione solo al mattino

