Ancona, 17 maggio 2025 – Si divorzia dal marito e nelle carte della separazione depositate dal coniuge, una causa civile, trova due resoconti scritti dal sacerdote della sua parrocchia, frequentata dalla coppia e anche dalla loro figlia minorenne. Resoconti in cui il parroco avrebbe buttato una cattiva luce sulla donna, sia come madre che come moglie. Considerazioni ritenute false e screditanti al punto da denunciare il prete. La querela, che la donna ha fatto tramite il suo legale, l’avvocato Domenico Liso, è finita in Procura, a Pesaro, e il pubblico ministero Marino Cerioni ha aperto un fascicolo per calunnia indagando il sacerdote. La denuncia è stata fatta l’8 aprile scorso, su un sacerdote alla guida di una parrocchia a Monte Porzio, nel Pesarese, che ricade nella diocesi di Senigallia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Relazione per il divorzio, il prete finisce indagato